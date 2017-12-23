ترامب: “نريد السلام لا الموت”

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أن “العالم يريد السلام لا الموت”.

وقال ترامب “مجلس الأمن الدولي صوّت بأغلبية 15 صوتا مقابل صفر لمصلحة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. العالم يريد السلام لا الموت!”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي، الحيوي لبرنامجي بيونغيانغ الصاروخي والنووي.

وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركيا ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، الذين يشكلون مصدر دخل لحكومة الزعيم كيم جونغ أون.

وتأتي هذه العقوبات ردا على التجربة البالستية التي أجرتها بيونغيانغ في 28 نوفمبر الماضي، وهي ثالث حزمة عقوبات تفرض على النظام الكوري الشمالي هذا العام.