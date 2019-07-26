ترامب وزوجته يُعزيان الشعب التونسي في وفاة السبسي

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برقية تعزية إلى الشعب التونسي، بوفاة رئيسهم الباجي قايد السبسي، أمس الخميس، عن عمر يناهز 92 عاما.

ونوّه الرئيس الأمريكي في برقية التعزية بـ “القيادة العظيمة ” للرئيس الراحل “الباجي قايد السبسي”.

وقال البيت الأبيض، إنّ “الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ينضمّان إلى الشعب التونسي في الحداد على وفاة رئيسهم”.

وأضاف البيان أنّ الرئيس الراحل “كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي بلا كلل”،

مشيراً إلى أن ترامب وزوجته “ينضمّان إلى كثيرين في جميع أنحاء العالم في تذكّر قيادته العظيمة وتكريم إرثه الكبير بصفته أول رئيس منتخب ديموقراطياً لتونس بعد ثورة 2011”.

وختم البيت الأبيض بيانه بالقول إنّ “صلوات الرئيس والسيدة الأولى مع أسرة الرئيس قايد السبسي في هذا الوقت العصيب”.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّ الرئيس الراحل كان “صديقاً حميماً وشريكاً مهمّاً للولايات المتّحدة”.

أضاف “رئاسته كانت تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة ومتميّزة في خدمة الدولة في تونس”.

وتوفي السبسي صباح أمس الخميس عن 92 عاماً بعيد إدخاله قسم العناية الفائقة في المستشفى العسكري في العاصمة.