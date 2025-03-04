ترامب يأمر بتعليق كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأ بتعليق كل المساعدات العسكرية الموجهة لأوكرانياأ حسب ما نقله موقع بلومبيرغ bloomberg .

ووفقا للمصدر ذاته فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت بوقف جميع المساعدات العسكرية المقدّمة لأوكرانيا.

وأكد “بلومبرغ” أن هذا القرار زاد من الضغوط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد أيام قليلة من المشادات الكلامية التي حدثت في البيت الأبيض بينه وبين ترامب.

وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الولايات المتحدة أوقفت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا.

وذلك حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزاماً حسن النية بالسلام.