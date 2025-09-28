ترامب يأمر بنشر قوات مسلحة في بورتلاند ويسمح باستخدام القوة

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنشر قوات أمريكية في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، وسمح لها باستخدام “القوة الكاملة” عند الحاجة، لقمع الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.

وقال ترامب إنه “وجّه وزير الحرب بيت هيغزيث، بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب”.

وزعم ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في حماية أي من مرافق دائرة الهجرة التي تحاصرها هجمات حركة (أنتيفا). وغيرها من الإرهابيين المحليين.

وأضاف الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “أُسمح أيضاً (لهذه القوات). باستخدام القوة الكاملة، عند الحاجة”.

وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من المشرعين الديمقراطيين، الذين أكدوا عدم وجود حاجة لنشر قوات فيدرالية في المدينة.

وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك: “لا يوجد تهديد للأمن القومي في بورتلاند. مجتمعاتنا آمنة وهادئة”.

وأكدت تينا في مؤتمر صحفي يوم السبت، أن “أي نشر (للقوات) سيكون إساءة استخدام للسلطة”. مشيرة إلى أنها تنسّق مع المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، “لتحديد ما إذا كان هناك أي رد ضروري”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور