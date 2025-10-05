ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو الأمريكية، عقب تصاعد التوتر بالمدينة، وذلك خلافا لرغبة حاكم ولاية إلينوي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ابيغيل جاكسون “أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية”. وأضافت “لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية”.

وجاءت هذه الأوامر بعد أن أطلق عملاء فيدراليون مدججون بالسلاح النار على امرأة. مما أثار المزيد من الاشتباكات بين سلطات الهجرة والسكان الغاضبين.

ومنع قاض فيدرالي ترامب، بشكل منفصل، من إرسال قوات من الحرس الوطني إلى بورتلاند، حيث كان المتظاهرون ومسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون يواجهون بعضهم البعض خارج منشأة تابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

