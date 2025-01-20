ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أدى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قسم اليمين الدستورية بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى ذلك في مبنى الكونغرس، ليصبح ترامب رئيس الولايات المتحدة الـ47 لمدة أربع سنوات.

كما أدى، جي دي فانس، هو الآخر قسم اليمين الدستورية بصفته نائبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أول من صافحهم ترامب في أعقاب أدائه اليمين خلال المراسم التي أجريت في داخل مبنى الكونغرس.

للإشارة، تجرى مراسم التنصيب في مبنى الكونغرس، بحضور رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بكل من جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما.