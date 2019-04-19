ترامب يبحث مع حفتر مكافحة الإرهاب في ليبيا

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تناول سبل إقامة نظام ديمقراطي مستقل بليبيا.

ونقلت وكالة رويترز، عن البيت الأبيض، أن الاتصال الذي أجري الإثنين الماضي، تطرق لمكافحة الإرهاب وتأمين مصادر النفط في ليبيا.

وكشف البيت الأبيض، هذه المكالمة، بعد يوم من رفض الولايات المتحدة وروسيا، تأييد قرار مجلس الأمن، وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان حفتر، قد إلتقى الأسبوع الماضي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، وبحث الطرفان سبل مكافحة الإرهاب.

وفي 4 أفريل الجاري، أطلق قائد الجيش الليبي، معركة لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.