ترامب يبعث برسالة لرئيس الجمهورية: أمريكا مصممة على استمرار العمل مع الجزائر

بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في رسالة دونالد ترامب “أتقدم إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهاني في الوقت الذي تحتفلون فيه بعيد الاستقلال الموافق للخامس جويلية، إن بلدينا يقيمان شراكة متينة ما انفكت تزدهر تحت قيادتكم بصفتكم رئيسا للجمهورية”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “إن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على الاستمرار في العمل معا بما فيه الحرب على الارهاب لاستعادة الاستقرار إلى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتوسيع الروابط التجارية والثقافية والاقتصادية بين بلدينا اللذين يواجهان أيضا عدوا مشتركا ممثلا في جائحة كورونا فيروس، وبالرغم من أن هذه الجائحة تشكل تحديا كبيرا، إلا أنني سعيد بالتعاون القائم بين بلدينا في هذا المجال”.

وأضاف الرئيس ترامب “إننا نتلقى بارتياح الشراكة المتواصلة على كل الجبهات، كلما عمقنا العلاقات الثنائية وزدنا في التقريب بين شعبينا في الولايات المتحدة والجزائر، فأحر التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال”.