ترامب يتهم بايدن بمحاولة إسكاته

قال، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بأنها تسعى لإسكاته وصرف الانتباه عن إخفاقه. مشيرا إلى أنه توجه إلى إدارة الأرسيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعمال في 6 كانون الماسي. والذي شهد إقتحام انصار مبنى الكابيتول.

وجاء بيان ترامب، تعليقا على منعه، من إخفاء المعلومات عن أحداث 6 جانفي. موضحا بأنه كان يريد حماية الدستور أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية ومؤسسات الدولة،ومبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر ترامب، أن إدارة بايدن لا تريد أن ترى الأمريكيون شدة الهزائم التي منيت بها أمريكا بسبب عدم كفاءتها. والجدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر لجنة تحقيق على إثر حادثة إقتحام المبنى.

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