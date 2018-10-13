  ترامب يتوعد السعودية “بعقاب شديد “إن ثبت تورطها في قتل خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ بلاده “ستعاقب بشدة” السعودية إن ثبت تورطها في قتل وإختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج ستون دقيقة على شبكة “سي بي سي نيوز”، الأمريكية، قال الرئيس “ترامب ربما يكون السعوديون وراء إختفاء خاشقجي.

وإن ثبت هذا الأمر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستلحق بهم عقابا شديدا”. وأضاف هذا الأمر خطير لأن الضحية صحفي.

من جهة أخرى تنفي السلطات السعودية، تورطها في حادثة إختفاء الصحي خاشقجي، وتقول أنه زار القنصلية السعودية بإسطنبول وغادرها فور ذلك.