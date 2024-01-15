ترامب يثير دهشة الجميع

شكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاتل المأجور سلفاتوري جرافانو. الأمر الذي أثار الدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان جرافانو، المعروف أيضا باسم “سامي الثور”، زعيما لعائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك. وعمل مع حكومة الولايات المتحدة كمخبر لإسقاط رئيس المافيا جون جوتي في أوائل التسعينيات.

وتم إطلاق سراح جرافانو، الذي اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل. من السجن في عام 2017 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة مخدرات في أريزونا.

وشارك ترامب مقطع من مقابلة تلفزيونية مع جرافانو وصف فيه الأخير ترامب بـ”الرجل الشرعي”.