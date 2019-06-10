ترامب يحدد شرط تخفيف القيود على “هواوي”

قال وزير الخزانة الأمريكي، “ستيفن منوتشين”، إن الرئيس الأمريكي،”دونالد ترامب”، قد يخفف من القيود المفروضة على “هواوي”.

وأضاف ذات المتحدث، أن “ترامب” سيخفف القيود على الشركة الصينية، إذا تم تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي: “لكن في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستواصل فرض الرسوم الجمركية لخفض العجز التجاري”.

وكانت “واشنطن”، قد فرضت رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية، ثم شددتها بعد ذلك، في محاولة لتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين.

وأدرجت واشنطن شركة “هواوي” في القائمة السوداء، وبذلك تمنع الشركات الأمريكية من العمل معها.

كما مارست “واشنطن”، ضغوطا على حلفائها لوقف التعامل مع “هواوي”، بذريعة أن الشركة قد تستخدم التكنولوجيا، التي تطورها “بكين” للتجسس.