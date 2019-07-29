عاجل

ترامب يحذر مواطنيه بعد هجوم على مهرجان بكاليفورنيا خلف 3 قتلى

أخبار العالم
  • -
  • 0
ترامب يحذر مواطنيه بعد هجوم على مهرجان بكاليفورنيا خلف 3 قتلى
بقلم نادية بن طاهر

وجه الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، رسالة لمواطنيه، طلب منهم فيها، أخذ الحيطة والحذر، بعد الهجوم الذي شهدته مقاطعة “غيلوري”، بكاليفورنيا، والذي خلف 3 قتلى.

وكتب الرئيس الأمريكي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “احذروا وكونو في أمن”.

وعرفت مقاطعة “غيلوري”، أمس الأحد، مقتل 3 أشخاص، جزاء اطلاق نار، في مهرجان للطعام، حسب مواقع إعلام محلية.

وتابع ذات المصدر، أن الشرطة قد ألقت القبض على مطلق النار، ولم يتبين بعد هويته ودوافعه للقيام بهذا الهجوم.

ونقلت قناة “إن بي سي”، أن شاهدة قالت أن رجلا أبيض في الثلاثينات، نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية، وكان يطلق النار في كل اتجاه.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com