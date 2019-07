ترامب يحذر مواطنيه بعد هجوم على مهرجان بكاليفورنيا خلف 3 قتلى

وكتب الرئيس الأمريكي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “احذروا وكونو في أمن”.

وعرفت مقاطعة “غيلوري”، أمس الأحد، مقتل 3 أشخاص، جزاء اطلاق نار، في مهرجان للطعام، حسب مواقع إعلام محلية.

وتابع ذات المصدر، أن الشرطة قد ألقت القبض على مطلق النار، ولم يتبين بعد هويته ودوافعه للقيام بهذا الهجوم.

ونقلت قناة “إن بي سي”، أن شاهدة قالت أن رجلا أبيض في الثلاثينات، نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية، وكان يطلق النار في كل اتجاه.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019