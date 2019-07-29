ترامب يحذر مواطنيه بعد هجوم على مهرجان بكاليفورنيا خلف 3 قتلى

وجه الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، رسالة لمواطنيه، طلب منهم فيها، أخذ الحيطة والحذر، بعد الهجوم الذي شهدته مقاطعة “غيلوري”، بكاليفورنيا، والذي خلف 3 قتلى.

وكتب الرئيس الأمريكي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “احذروا وكونو في أمن”.

وعرفت مقاطعة “غيلوري”، أمس الأحد، مقتل 3 أشخاص، جزاء اطلاق نار، في مهرجان للطعام، حسب مواقع إعلام محلية.

وتابع ذات المصدر، أن الشرطة قد ألقت القبض على مطلق النار، ولم يتبين بعد هويته ودوافعه للقيام بهذا الهجوم.

ونقلت قناة “إن بي سي”، أن شاهدة قالت أن رجلا أبيض في الثلاثينات، نفذ إطلاق النار بواسطة بندقية، وكان يطلق النار في كل اتجاه.