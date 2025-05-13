ترامب يحل بالسعودية في إطار جولة بالمنطقة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى السعودية، في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وحل ترامب بالسعودية، في مستهل جولة تستمر 4 أيام، وتشمل قطر والإمارات، يأمل خلالها في إبرام اتفاقيات كبرى.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي في مطار الملك خالد بالرياض.

ليستقبله بعد ذلك، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية، حيث سيعقدان جلسة مباحثات تشمل ملفات اقتصادية وسياسية.

وفي قصر اليمامة، التقى الرئيس الأميركي بنحو 40 شخصية من القيادات السعودية بمجالات الاقتصاد والسياسة والأمن.

وستستمر هذه الزيارة التي وصفها ترامب بالتاريخية، من 13 إلى 16 ماي الجاري.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.

ومن المقرر أن يحضر ترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، ثم يتوجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غد الخميس.

وفي الرياض، سيلتقي ترامب أيضا بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.

وتعتبر القمة التي ستعقد في السعودية حدثا بارزا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات التي تواجهها المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد القمة مباحثات هامة تتناول قضايا عدة بما في ذلك ملف فلسطين. بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والتنمية المستدامة.

ويرافق ترامب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت. ونخبة من قادة الأعمال الأمريكيين الأقوياء، منهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا مستشار ترامب.