ترامب يختار الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

ونشر ترامب، على منصته “تروث سوشال”، إن ماسك وراماسوامي سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية. وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية.

وكان ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة “إكس”، من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية.

كما دعم ماسك ترامب بقوة، وظهر معه أكثر من مرة في حملاته الانتخابية خلال الأسابيع الماضية.