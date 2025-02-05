ترامب يخطط لتوطين سكان غزة في 3 بلدان منها المغرب

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لترحيل سكان غزة وتوطينهم في 3 بلدان أحدها المغرب.

ووفقا للقناة 12 العبرية ترامب يعتزم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أرض الصومال “صوماليلاند” وأرض البنط “بونتلاند” والمغرب.

ونشرت صحيفة عبرية علم 2023 وثيقة سرية تضمنت مخططا لتهجير سكان غزة نحو 5 دول منها المغرب.

في حين قالت الصحيفة العبرية “كالكاليست” في ذلك الوقت إن المخطط أعدته وزيرة الاستخبارات في حكومة نتنياهو جيلا غامليل وقدمته للنقاش بين الأجهزة الحكومية.

وإقترح ترامب تهجير 2.2 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن. وقد قوبل رفض عربي ودولي واسع، واعتُبر ضربًا من الخيال السياسي غير القابل للتنفيذ.