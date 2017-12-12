ترامب يدعو الكونغرس لإصلاح قانون الهجرة بعد انفجار نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب إصلاح قانون الهجرة الذي “يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين” بدخول الولايات المتحدة.

جاء هذا بعد ساعات على تفجير وقع في نفق مترو بنيويورك، الذي اعتبر اعتداء إرهابي ونفذه مهاجر من بنغلادش.

وشدّد ترامب،على أن يقرّ الكونغرس إصلاحا لقانون الهجرة،بعد ساعات على تفجير،نفذه مهاجر بنغلادشي،في نفق مترو قرب تايمز سكوير بنيويورك .

صباح أمس الاثنين اين خلف ثلاثة جرحى.

في بيان له قال ترامب إنه “يجب على أمريكا أن تعالج نظام الهجرة المتراخي الذي يسمح لعدد كبير جدا من الأشخاص الخطرين.

وغير المتحقق منهم بشكل كاف بالوصول إلى بلادنا”.

مضيفا، منفذ الهجوم “دخل بلادنا من خلال الهجرة المتسلسلة للأسرة الممتدة لا يتفق والأمن القومي”.

يشار إلى أن “الهجرة المتسلسلة” هي تسمية يستخدمها مناهضو الهجرة في الولايات المتحدة.

وهذا للإشارة إلى المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم القانون الأمريكي بالانتقال إلى الولايات المتحدة إذا ما كفلهم أحد أفراد أسرتهم.

مثل الأخ أو الأخت أو الابن ممن سبق له الهجرة إلى الولايات المتحدة.