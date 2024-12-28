ترامب يدعو لتأجيل حظر تيك توك

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا الأمريكية، إلى تأجيل حظر تطبيق التيك توك، بينما يعمل هو على حل سياسي.

وقدّم محامي ترامب، مذكرة قانونية يوم الجمعة إلى المحكمة تقول إن ترامب “يعارض حظر تيك توك. ويسعى إلى حل القضايا المطروحة من خلال الوسائل السياسية بمجرد توليه منصبه”.

وستستمع المحكمة، في 10 جانفي القادم، إلى الحجج بشأن قانون أمريكي يتطلب من المالك الصيني لتيك توك، بايت دانس، بيع شركة التواصل الاجتماعي لشركة أمريكية. أو مواجهة الحظر في 19 جانفي، قبل يوم من تولي ترامب منصبه.

واتهم المسؤولون والمشرعون الأمريكيون تيك توك وبايت دانس بالارتباط بالحكومة الصينية، الأمر الذي ينفيه الاثنان.

ودفعت هذه المزاعم حول التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، الكونغرس، إلى تمرير مشروع قانون في أفريل، وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. والذي تضمن شرط سحب الاستثمارات أو الحظر.