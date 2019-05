ترامب يرشح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية

حيث كتب الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، أن باريت سوف تكون وزيرة ممتازة.

وشغلت المحامية السابقة وطيار الاختبار، “باريت”، ” 68 عاما”، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا، بين عامي 2008 و2009.

كما ترأست “باريت”، مركز “ايروسبايس كوربوريشن” لأبحاث الطيران، حتى عام 2017.

وفي عام 1994 كانت “باريت”، أول امرأة ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على دعم الحزب الجمهوري.

وفي حالة تصديق الكونغرس على تعيينها، ستخلف “باريت” امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو، هي “هيذر ويلسون”.

وكانت “ويلسون”، قد خلفت وزير الدفاع “جيم ماتيس”، بالمنصب، بعدما استقال في ديسمبر، بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن “ويلسون” استقالت في مارس، بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة “باتريك شاناهان”، سيبقى في هذا المنصب.

