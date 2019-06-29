ترامب يرفع الحظر عن هواتف “هواوي”

أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، اليوم السبت، رفع الحظر الأميركي، عن شركة الهواتف الصينية “هواوي”.

وحسب موقع “العربية نت”، أكد “ترامب” السماح “ببيع عدد كبير من هواتف “هواوي” الصينية في الولايات المتحدة.

كما سيكون بمقدور الشركات الأميركية أن تبيع المنتجات الصينية دون أي مشاكل، حسب الرئيس الأمريكي.

وجاء ذلك، بعد محادثات لـ”ترامب”، مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية.

أين قال “ترامب”: “إن الصينيين يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به “تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G”، ولدينا إنتاج مشابه في سيليكون فالي في كاليفورنيا”.

وأضاف “ترامب”: “سوف نستمر في إنتاج وبيع تلك الهواتف “هواوي”، وليس لدي مشاكل مع الشركات التي لديها قدرة تسويقية”.

وتابع الرئيس الأمريكي:”هذه القضية تنطوي على تعقيدات كثيرة”، وذلك في إشارة منه إلى عدم حسم ملف مشكلات تجارة التكنولوجيا بالكامل بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأميركي، أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وأعاد “ترامب” التأكيد على أهمية فرض الرسوم الجمركية، على الصين.

وعن الطلاب الصينيين، قال “ترامب”، إن بإمكانهم القدوم للولايات المتحدة، وسوف نسمح للطلبة من الصين ليأتوا إلى المدارس والجامعات.

وأضاف ترامب في هذا الخصوص: “الأشخاص اللامعين والمميزين، سوف يكون بمقدورهم الحصول على البطاقة الخضراء الأميركية للإقامة الدائمة”.