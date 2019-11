ترامب يستقبل الكلب “كونان” الذي ساهم في مطاردة البغدادي

وقال ترامب، إن ” كونان كلب صلب ولا أحد يجرؤ على العراك معه، ولا فرصة لأي رجل قوي أمام كونان”.

وعبّر ترامب عن سروره باستضافة الكلب رفقة القوات الخاصة، مؤكدا تعافي كونان من جروحه.

وأشار ترامب، إلى أن الكلب الذي شارك بهجوم أمريكي في سوريا أواخر أكتوبر الماضي، لن يتقاعد وأمامه حوالي ست سنوات.

ونشر ترامب على “تويتر” صورة مركبة له وهو يسلم الكلب وسام الشرف، أعلى وسام في المؤسسة العسكرية الأميركية.

وذكر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الكلب حمى الجنود الأميركيين خلال العملية ضد البغدادي، حيث عانى من جروح طفيفة”.

للإشارة، حقق كونان شهرة واسعة منذ الإعلان عن مقتل البغدادي دفعت بإقبال واسع لاقتناء الكلاب من الفصيلة ذاتها.

وحذّر خبراء في تربية الكلاب أن فصيلة المالينو البلجيكي التي ينتمي إليها، قد لا تناسب الجميع.

Conan is a very good boy! We were proud to honor him at the White House for his terrorist-hunting skills. 🇺🇸 pic.twitter.com/UL56lGihuG

— The White House (@WhiteHouse) November 25, 2019