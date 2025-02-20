ترامب يشبه نفسه بالملوك

شبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نفسه بالملوك بعد إنهاء العمل بـ تسعير الازدحام فى مدينة نيويورك. وقال فى منشور على منصته للتواصل الاجتماعى “يحيا الملك”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب طالما عُرف بحبه لكل ما هو ذهبي وغيره من الزخارف التي تدل على الملوك، سواء كان ذلك عروضًا عسكرية ضخمة أو حفلات تنصيب باهظة الثمن.

ولكن في منشور على منصته الاجتماعية Truth Social. ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، حيث شبه نفسه بالملك أثناء احتفاله بالخطوة. التى قامت بها إدارته بالقضاء على برنامج تسعير الازدحام في مدينة نيويورك.

كتب ترامب: “لقد تم القضاء على تسعير الازدحام. تم إنقاذ مانهاتن وكل نيويورك. يحيا الملك!”.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض عزز نفص الرسالة. وأعاد تداولها على انستجرام وإكس برسم لترامب وهو يضع تاجا على غلاف مجلة تشبه مجلة تايم. لكنها كانت تسمى ترامب.

وكانت مدينة نيويورك قد بدأت فى يناير الماضى تطبيق ما يسمى بتسعير الازدحام للسائقين الذين يدخلون إلى وسط مانهاتن. بما يعنى أن العديد من الناس سيدفعون 9 دولار للوصول إلى المكان الأكثر ازدحاما بالمدينة خلال ساعات الذروة.

وبحسب تقرير لـNBC Newyork فى هذا الوقت، فإن الهدف من هذا الإجراء الحد من الشلل المرورى فى المنطقة المزدحمة. بالمدينة مع جمع الأموال للمساعدة فى إصلاح البنية التحتية للنقل القديمة.