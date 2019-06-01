ترامب يصف ميغان ماركل بالشريرة

إستغرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقادات التي وجهت إليه سابقا من قبل دوقة ساسكس ميغان ماركل، واصفا إياها بـ”الشريرة”.

وذلك في مقابلة أجرتها معه أمس الجمعة، صحيفة “ذا صن” البريطانية، قبيل وصوله المملكة المتحدة بزيارة دولة.

وقد ذكر أنه لم يكن حتى الآن على دراية بشأن هذه الانتقادات، قائلا: “لم أعرف أنها كانت شريرة”.

كما أبدى ترامب قناعته في أن تصبح الزوجة الحالية للأمير البريطاني هاري، “أميرة أمريكية رائعة” و”ستنجح” في أداء مهامها الجديدة.

يأتي هذا التعقيب، جراء تعرض ترامب، خلال حملته الانتخابية عام 2016، لاتهامات بالشعبوية ومعاداة النساء من قبل ميغان ماركل.

حيث وصل بها الأمر أن تعهدت بالتصويت لصالح منافسته آنذاك، هيلاري كلينتون. وقالت إنها ستنتقل من الولايات المتحدة إلى كندا إذا فاز ترامب في الانتخابات.