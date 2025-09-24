ترامب يطالب بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بالتشويش خلال خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الأمين العام الأممي، فتح تحقيق عاجل حول ما وصفه “بالتشويش وممارسات حاولت عرقلته خلال خطابه أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وفي رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر ترامب أن تعطل السلم الآلي لحظة وصوله إليه، وتعطل جهاز التلقين خلال إلقاء خطابه، ثم تعطل الصوت في القاعة الرئيسية، ليس مجرد صدفة.

وقال ترامب، في الرسالة ذاتها :وقعت فضيحة حقيقية في الأمم المتحدة أمس، ليس حادثة واحدة، ولا حادثتين، بل ثلاث حوادث مروعة”.

وأشار أنه من المدهش نجاته من السقوط هو وزوجته ميلانيا على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، وإلا لكانت كارثة. واصفا ما حدث بأنه “تخريب مطلق”. وطالب باعتقال يجب المتسببين في ذلك.

وتحدث ترامب في رسالته حول تعطل جهاز التلقين وقال: ” فكرت في نفسي على الفور.. يا إلهي، أولًا حادثة السلم المتحرك، والآن جهاز التلقين سيء للغاية. ثم شرعت في إلقاء خطاب بدون جهاز تلقين، والذي بدأ العمل بعد حوالي 15 دقيقة”.

وختم ترامب رسالته: “لم تكن هذه مصادفة، بل كان تخريبًا ثلاثيًا في الأمم المتحدة. عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، وأطالب بتحقيق فوري”.