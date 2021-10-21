ترامب يطلق منصة جديدة للتواصل الإجتماعي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة جديدىة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم “تروث سوشل”.

وذكر في بيان له، أنه أنشأ هذه المنصة إضافة إلى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا “للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”. وهذا بعد أن حظرت حسابات ترامب على مواقع “تويتر” و”فايسبوك” و”يوتيوب”.

وستنطلق المنصة تجريبيا شهر نوفمبر المقبل، على أن تصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من سنة 2022. ويتعين على من يرغب في فتح حساب على منصة “تروث سوشل” أن يتلقى منها دعوة بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية. أما في الربع الثاني من العام المقبل فسيصبح التسجيل متاحا أمام الجميع.

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