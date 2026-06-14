ترامب يعلن إتمام الاتفاق مع إيران ويدعو لتدفق النفط وحرية الملاحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى اتفاق رسمي وناجح مع جمهورية إيران الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء التوترات بين البلدين.

رفع الحصار البحري وعودة الملاحة

وقال ترمب إن الاتفاق “اكتمل الآن بنجاح”، مهنئًا جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر برفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المنطقة.

ودعا الرئيس الأمريكي سفن العالم إلى استئناف نشاطها، قائلاً: “شغّلوا محركاتكم وليتدفق النفط”، في إشارة إلى عودة حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

اتفاق “عظيم” للسلام الإقليمي

وفي سياق متصل، وصف ترامب الاتفاق بـ”العظيم”، معتبرًا أنه سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، لافتًا إلى أن العديد من الرؤساء السابقين حاولوا تحقيق اتفاق مماثل مع إيران لكنهم لم ينجحوا.

وأكد أن قادة المنطقة وجدوا، للمرة الأولى، رئيسًا قادرًا على مساعدتهم في تحقيق “سلام حقيقي”، وفق تعبيره، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية على المستوى الإقليمي.

فتح مضيق هرمز واستئناف تدفق النفط

كما أعلن أن مضيق هرمز سيتم فتحه فور توقيع الاتفاق المرتقب يوم الجمعة المقبل، مع العمل على إزالة الألغام، بما يسمح بعودة تدفق النفط من الجانبين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.