ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأكد ترامب ان النظام الإيراني سيواجه مشاكل أكبر مما كان حال مواصلته البرنامج النووي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام غربية قالت صباح اليوم إن دونالد سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

ويعيد فرض كل العقوبات المرفوعة عن طهران ويضيف إليها أخرى جديدة.

وذكرت نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الانسحاب من الاتفاق.

مع إعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي، وإضافة أخرى جديدة.

كما أكد الانسحاب عدد من وسائل الإعلام الغربية مثل “سي إن إن” ووكالة الصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس.

وكذلك التلفزيون الصهيوني الذي قال إن الحكومة الصهيونية على علم بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.