ترامب يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بسبب أزمة المهاجرين.

وجاء ذلك في كلمة له عقب أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيساً للبلاد.

وقال ترامب في هذا الصدد:”أعلن حالة طوارئ على حدودنا الجنوبية وكل المهاجرين غير القانونين سيتم ترحيلهم.”

وأضاف الرئيس الـ47 للولايات المتحدة:”سأقوم بإعلان عصابات الإجرام وشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية جماعات إرهابية.”

كما أعلن ترامب أيضا عن رفع حالة الطوارئ في الطاقة، مبرزا أنه سيعمل على تحسين القدرة الشرائية للأمريكيين وجعلهم يشترون السيارات التي يرغبون فيها.

وفيما يخص هندسة العرق والجنس، أكد ترامب محاربته لكل هذه المحاولات، مشيرا إلى أن العائلة الأمريكية متكونة من رجل وإمرأة وفقط.

للإشارة، جرت مراسم التنصيب في مبنى الكونغرس، بحضور رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بكل من جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما.