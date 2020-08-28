ترامب يعلن رسميا ترشحه لعهدة ثانية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا، على الترشح لعهدة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري.

وقال ترامب، في مؤتمر الحزب بحديقة البيت الأبيض: “أعزائي الأمريكيين، أوافق اليوم بقلب مليء بالامتنان والتفاؤل على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

ووعد الرئيس ترامب في حالة إعادة انتخابه، بتعافي الاقتصاد الوطني بسرعة بعد وباء فيروس كورونا المستجد، وتحويل الولايات المتحدة إلى دولة إنتاجية عظمى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.

وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.