ترامب يعلن سحب القوات الأمريكية من سورية

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أن السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في سورية هو هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وأن هذا الهدف قد تم تحقيقه.

ترامب قال في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: إننا هزمنا “داعش” في سورية، وهذا كان السبب الوحيد لاستمرار وجودنا هناك خلال فترة رئاستي.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

