ترامب يعلن عن عقد لشراء 100مليون جرعة من لقاح كورونا

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ترامب يعلن عن عقد لشراء 100مليون جرعة من لقاح كورونا
بقلم ايمان عياش

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عقد بقيمة 1,5 مليار دولار لتسليم 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي الذي تُعدّه شركة “موديرنا”، وهو العقد السّادس من نوعه منذ ماي.

وقال ترامب أنّه توصّل إلى اتّفاق مع شركة موديرنا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة” من اللقاح الذي تعمل عليه الشركة. وأضاف ترامب أنّ “الحكومة الفدراليّة ستمتلك جرعات اللقاح تلك، نحن نقوم بشرائها”.

وأعلنت شركة الأدوية الأميركيّة “موديرنا” أنّ التجارب السريريّة للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 دخلت المرحلة النهائية في 27 جويلية.
وتُعدّ شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.


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