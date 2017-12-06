ترامب يعلن قراره بشأن القدس اليوم الأربعاء

كشف البيت الأبيض، بأن دونالد ترامب، سيصرح اليوم الأربعاء، بشأن قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أعرف أن هناك الكثير من التساؤلات بشأن مشروع الرئيس حول القدس. إن الرئيس سيدلي بتصريح غدا” بهذا الشأن.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض “ساره ساندرز” بأن هناك الكثير من التساؤلات بشأن هذا المشروع.

وأن ترامب ثابت في رأيه في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وقد اجرى ترامب اتصالات هاتفية مع زعماء عرب للإعلان عن عزمه بنقل السفارة.

فتلقى ردودا محذرة، هذا وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه رسميا للمشروع.

كما لوحت السلطة الفلسطينية بقطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في حال أقدمت على تنفيذ الخطوة.