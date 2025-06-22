ترامب يعلن قصف مواقع نووية إيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده نفذت “هجوما ناجحا جدا” على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو، وطالب طهران بالموافقة “على إنهاء هذه الحرب”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة بثها التلفزيون من البيت الأبيض، إن مواقع إيران النووية الرئيسية. “دمرت بالكامل” جراء الهجمات الأمريكية.

كما أشادت إسرائيل بـ هذا القرار، بينما هددت إيران بالرد.

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