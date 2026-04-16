ترامب يعلن هدنة بين لبنان والكيان الصهيوني لمدة 10 أيام

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا الاتفاف يمتد عشرة أيام، ابتداءً من منتصف هذه الليلة.

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى “محادثات ممتازة” مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو.

وأوضح ترامب أن الجانبين اتفقا على الشروع رسميًا في هدنة لمدة عشرة أيام، تبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو تهدئة الأوضاع بين البلدين.

وأشار ترامب إلى أن لقاءً جمع ممثلين عن لبنان والكيان الصهيوني، للمرة الأولى منذ 34 عامًا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، معتبرًا ذلك تطورًا لافتًا في مسار العلاقات بين الطرفين.

كما أكد أنه كلّف نائب الرئيس، جي دي فانس، ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كين، بالعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.

واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أنه نجح سابقًا في تسوية عدة نزاعات حول العالم، معربًا عن أمله في أن تتوَّج هذه الخطوة بإنهاء هذا النزاع أيضًا.