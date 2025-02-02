ترامب يفرض رسوما إضافية على واردات كندا والمكسيك والصين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية إضافية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنه سيتم تطبيق تعرفة جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك. و10 بالمئة على الواردات من الصين. إلا أن الأمر التنفيذي أبقى الرسوم الجمركية عند حد 10 بالمئة على واردات الطاقة المستوردة من كندا.

وأشار البيان إلى أن التجارة تمثل 67 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، و73 بالمئة في المكسيك، و37 بالمئة في الصين.

موضحا أن هذه النسبة لا تتعدى 24 بالمئة في الولايات المتحدة، مبينا أن العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة. تجاوز تريليون دولار في 2023، في أكبر عجز تجاري في العالم.

وأكد البيان أن الرسوم الجمركية تشكل أداة قوية لحماية المصالح الوطنية، وذكر أن “الرئيس ترامب يتخذ خطوات حاسمة. باستخدام الأدوات المتاحة له لإعطاء الأولوية لسلامة الشعب الأمريكي وأمنه القومي”.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي الأمريكي يوم 4 فيفري الحالي.

وعبر منشور على منصة “تروث سوشال” قال ترامب: “اليوم، فرضت تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات. من المكسيك وكندا (10 في المئة على قطاع الطاقة الكندي) وتعرفة جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الصين”.

وقال ترامب إن هذا القرار تم تنفيذه من خلال قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية “بسبب التهديد الكبير. الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات التي تسبب الموت للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الفنتانيل”.

وأضاف: “يتعين علينا حماية الأمريكيين، وبصفتي رئيسا فإن من واجبي ضمان سلامة جميع المواطنين. لقد وعدت خلال حملتي بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر حدودنا، وصوّت الأمريكيون بأغلبية ساحقة لصالح ذلك”.

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