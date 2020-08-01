ترامب يقرر حظر التطبيق الصيني “تيك توك” في أمريكا

أخبار العالم
  • -
  • 0
ترامب يقرر حظر التطبيق الصيني “تيك توك” في أمريكا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه يعتزم التوقيع اليوم على أمر تنفيذي يحظر تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة.

وتمثل هذه الخطوة ضربة كبيرة لشركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، والتي أصبحت من بين عدد قليل من التكتلات الصينية العالمية الحقيقية بفضل النجاح التجاري لهذا التطبيق.

وجاء إعلان ترامب بعد مفاوضات جرت بين البيت الأبيض وبايت دانس، والمشترين المحتملين لتطبيق تيك توك ومن بينهم شركة مايكروسوفت.

ولم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق يؤدي إلى تخلي الشركة الصينية عن عمليات التطبيق بالولايات المتحدة.

ويملك التطبيق، ما يصل إلى 80 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=862920

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com