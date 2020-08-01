ترامب يقرر حظر التطبيق الصيني “تيك توك” في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه يعتزم التوقيع اليوم على أمر تنفيذي يحظر تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة.

وتمثل هذه الخطوة ضربة كبيرة لشركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، والتي أصبحت من بين عدد قليل من التكتلات الصينية العالمية الحقيقية بفضل النجاح التجاري لهذا التطبيق.

وجاء إعلان ترامب بعد مفاوضات جرت بين البيت الأبيض وبايت دانس، والمشترين المحتملين لتطبيق تيك توك ومن بينهم شركة مايكروسوفت.

ولم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق يؤدي إلى تخلي الشركة الصينية عن عمليات التطبيق بالولايات المتحدة.

ويملك التطبيق، ما يصل إلى 80 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة.