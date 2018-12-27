ترامب يقوم بزيارة سرية للقوات الأمريكية في العراق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى العراق بصورة مفاجئة في زيارة سرية غير رسمية، رفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

حيث حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غرب بغداد، التقى خلالها الجنود الأمريكيين العاملين هناك، وأمضى ترامب وميلانيا ثلاثة ساعات في القاعدة مع الجنود بمناسبة حلول عيد الميلاد.

كما نفى بالمناسبة الرئيس الأمريكي وجود خطط لسحب قواته من العراق، قائلاً إنه “قد يتخذ من هذا البلد قاعدة لشن هجمات داخل سوريا”.

مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد، وإن القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة.

وتعد هذه أول زيارة لترامب إلى العراق منذ تولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية قبل عامين، عقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.