ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، كريس كريبس.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع تويتر، أن كريس كريبس أجرى تقييما “غير دقيق للغاية” بشأن أمن الإنتخابات الأمريكية.

وأضاف ترامب “البيان الأخير لكريس كريبس حول أمن انتخابات 2020 غير صحيح وهناك مخالفات جسيمة واحتيال”.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الإقالة “ستسري على الفور”.

وأضاف ترامب، أن البيان “لم يتطرق إلى مخالفات وتزوير واسع النطاق بما في ذلك تصويت أشخاص متوفين”.

وكذا “عدم السماح لمراقبي الإنتخابات بالدخول إلى مواقع الإقتراع والخلل في آلات التصويت ما أدى إلى تغيير النتائج من التصويت إلى ترامب لبايدن والتصويت المتأخر وغير ذلك”.

وكانت السلطات الانتخابية من عدة جهات من بينها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي قد قالت في بيان مشترك إن “انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي”.

ومنذ أيام، أقال ترامب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.