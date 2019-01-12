ترامب يكشف عن تعديلات جديدة في تأشيرة العمل بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكشف قريبا عن تعديلات في تأشيرة العمل “H1-B”، التي تسمح للشركات بتوظيف أجانب في مهن متخصصة، ومنحهم إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة.

وطمأن ترامب في تغريدة له على تويتر، أصحاب هذه التأشيرة بأن هذه التعديلات ستضمن سهولة الإجراءات.

وبقائهم على الأراضي الأمريكية، كما ستمنحهم إمكانية تقديم طلبات للحصول على الجنسية.

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في تشجيع الأشخاص ذوي المهارات العالية على إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة.

ويسمح نظام تأشيرة “H1-B” للشركات الأمريكية، بتوظيف أجانب لسد الحاجة التي لا يغطيها سوق العمل في البلاد، إلا أنها لا تمهد لحصول هؤلاء على الجنسية الأمريكية.