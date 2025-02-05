ترامب يكشف عن خطته للاستيلاء على غزة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن، عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان القطاع في دول أخرى.

وجاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب مباحثات ثنائية جرت في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا”. وأضاف “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.

وقال إن “فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعة من مختلف مستويات القيادة”. معتبرا أن غزة “مكان مليء بالحطام الآيل للسقوط” وأنه “يمكن نقل الغزيين لأماكن أخرى ليعيشوا بسلام”.

وتوقع ترامب أن يتحول قطاع غزة، الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، بعد أن تسيطر عليه أميركا. إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. عقب مباحثات ثنائية جرت بينهما: “ريفييرا الشرق الأوسط. هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروعة”.

كما أعرب مجددا عن أمله بإمكانية نقل الفلسطينيين من غزة وإعادة تطوير المنطقة من قبل الولايات المتحدة. وأن تكون لها في القطاع “ملكية طويلة الأمد”، مضيفا أن القيام بذلك من شأنه أن يخلق “آلاف الوظائف”. ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة.

وقال “أرى وضعية لملكية طويلة الأمد، وأرى أن ذلك سيجلب استقرارا كبيرا لهذا الجزء من الشرق الأوسط وربما الشرق الأوسط بأسره”. مضيفا “لم يكن هذا قرارا اتُخذ باستخفاف، كل من تحدثت معه يحب فكرة أن تتملك الولايات المتحدة هذه القطعة من الأرض”.

ترامب: يجب أن لا يعود سكان غزة إليها بعد ترحيلهم

كما جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على رغبته ألا يعود سكان غزة إليها مجددا بعد ترحيلهم إلى دول أخرى. وقال إن غزة ينبغي ألا تمر بعملية إعادة الإعمار والسكن من قبل الأشخاص أنفسهم. كما قال إن أناسا من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها.

وأضاف “أشعر أن الأردن ومصر سيقدمان الأراضي اللازمة لخطتي الخاصة بالفلسطينيين”. وأضاف “أعتقد أن الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي سيقدمان الأرض اللازمة ليعيش فيها شعب غزة بسلام”.

وتعهد ترامب بزيارة غزة، وقال للصحفيين في البيت الأبيض “أحب إسرائيل سأزورها وسأزور غزة وسأزور المملكة العربية السعودية. وسأزور أماكن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، من دون الإعلان عن جدول زمني البلدي.

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