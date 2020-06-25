ترامب يكشف مفاجأة جميلة حول لقاح كورونا: “أقرب مما يعتقد أي شخص”

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، عن مفاجأة جميلة، حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندرزيج دودا في البيت الأبيض: “أعتقد أنك ستحصل على مفاجأة كبيرة، مفاجأة جميلة، في وقت أقرب مما يعتقد أي شخص”.

ورحب الرئيس الأمريكي، بإشراك بولندا في لقاح فيروس كورونا قائلا: “سنقوم بإشراك بولندا بالشروط التي تضمن مساعدة ورعاية الشعب البولندي”.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في أوائل العام المقبل 2021، حسب مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة.

كما أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية، أعلنت عن إجرائها لتجارب سريرية حول عدد من اللقاحات المحتملة للفيروس.