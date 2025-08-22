ترامب يكشف موعد سحب قرعة كأس العالم 2026

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 ستُجرى في الخامس من ديسمبر المقبل.

وذلك خلال احتفالية رمزية أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

جاء الإعلان بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو. حيث التقطت عدسات الكاميرات صورًا لترامب وهو يحمل مجسم كأس العالم.

وقال ترامب: “من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي في العالم”. في إشارة إلى الزخم الكبير المنتظر للنسخة القادمة من البطولة.

نظام جديد وموسّع

لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا مونديال 2026 سيكون استثنائيًا من جميع النواحي. فهو أول كأس عالم يقام بمشاركة 48 منتخبًا. يتم توزيعها على 12 مجموعة مكونة من 4 فرق.

وسيتأهل إلى دور الـ32 كل من: أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة. إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. ويمثّل هذا النظام الجديد توسعًا غير مسبوق في تاريخ البطولة.

ما يمنح مزيدًا من الفرص للمنتخبات من مختلف القارات للمشاركة في الحدث العالمي.

الافتتاح في المكسيك.. والنهائي في نيويورك

المباراة الافتتاحية ستُقام يوم 11 جوان 2026 على ملعب أستيكا التاريخي في مكسيكو سيتي. وهو الملعب الذي احتضن سابقًا نهائيي 1970 و1986.

أما النهائي الكبير فسيُقام في 19 جويلية 2026 على ملعب ميتلايف ستايديوم في مدينة نيويورك.

تنظيم مشترك… و16 ملعبًا في 3 دول

تعَدُّ نسخة مونديال 2026 هي الأولى التي تنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول: الولايات المتحدة (11 ملعبًا) المكسيك (3 ملاعب) كندا (ملعبان).

ويتوقع أن يكون التنظيم اللوجستي والتقني من بين الأضخم في تاريخ كأس العالم. مع بنية تحتية متطورة، وسعة جماهيرية هائلة، وتغطية إعلامية غير مسبوقة.