ترامب يلغي قرارا اتخذه أوباما

سيعيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تسمية جبل دينالي في ألاسكا باسم الرئيس الأمريكي الـ25 ويليام ماكينلي الذي اغتيل عام 1901، حسب ما جاء في موقع روسيا اليوم نقلا عن صحيفة “الغارديان”.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله خلال خطاب ألقاه في فينيكس يوم الأحد: ” قاموا بتغيير اسم جبل ماكينلي إلى دينالي. كان ويليام ماكيلني رئيسا عظيما وسنعيد تسمية الجبل باسمه لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك”.

يشار انه تم تسمية الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 20 ألف قدم “6100 متر”، باسم جبل ماكينلي عام 1896. بعد أن سمع أحد المنقبين عن الذهب الذي كان يستكشف المنطقة. أن ماكينلي وهو بطل معيار الذهب فاز بترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.

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