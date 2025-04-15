ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد ايران

قال الرئيس الأمريكي دولاند ترامب انه يعتقد ان إيران تؤخر عن عمد التوصل الى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وانه يجب على طهران التخلي عن أي سعى لامتلاك سلاح نووي والا البديل سيكون ضربة عسكرية محتملة الى منشآت طهران النووية.

بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بمسئول إيراني كبير في عمان يوم السبت في اطار المفاوضات الساعية للتوصل لاتفاق بشان النووي الإيراني والولايات المتحدة. قال ترامب للصحفيين معلقا: “أعتقد أنهم يجروننا إلى ذلك” في إشارة الى ضربة عسكرية محتملة، وتابع:” على إيران أن تتخلى عن حلم امتلاك السلاح النووي وإلا ستواجه ردا قاسياً”.

وقال ترامب: “على إيران أن تتخلى عن مفهوم السلاح النووي. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”. وعندما سئل عما إذا كانت خيارات الرد الأمريكية تتضمن ضربة عسكرية على المنشآت النووية لطهران. أجاب: “بالتأكيد”، وأضاف أن على الإيرانيين التحرك بسرعة لتجنب رد قاس لأنهم قريبون جدًا من تطوير سلاح نووي.