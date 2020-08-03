ترامب يمهل الصينيين 45 يوما للتنازل عن تطبيق “تيك توك” لشركة أمريكية

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ترامب يمهل الصينيين 45 يوما للتنازل عن تطبيق “تيك توك” لشركة أمريكية
بقلم نادية بن طاهر

أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهلة 45 يوما لشركة “بايت دانس” الصينية للتفاوض على بيع تطبيق “تيك توك” لشركة مايكروسوفت الأمريكية.

وأعلن ترامب يوم الجمعة الماضية، إنه يعتزم حظر التطبيق في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت.

وقالت شركة مايكروسوفت في بيان إنها “ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر”.

وأضافت الشركة الأمريكية، إنها تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس، وأنها ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة.

وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا شبكة “لينكد إن” للتواصل الاجتماعي، منافسا رئيسيا لشركات عملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”سناب شات” إذا نجحت في الاستحواذ على “تيك توك”.


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