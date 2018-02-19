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ترامب ينتقد أوبرا ويتوعدها بالهزيمة

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ترامب ينتقد أوبرا ويتوعدها بالهزيمة ترامب وأوبرا
بقلم أمينة.ل

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، حيث قال مرة أخرى إنه يأمل أن تنافسه في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأدارت وينفري، الإعلامية والممثلة التي أصبحت تساهم في برنامج قناة سي.بي.إس، نقاشا مع 14 ناخبا من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين.

من مدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغن، تناول عددا كبيرا من الموضوعات دارت حول العام الأول من حكم ترامب.

وكتب ترامب على تويتر يقول: “شاهدت للتو أوبرا وينفري التي تعاني من شعور قوي بعدم الأمان والتي، في لحظة أعرفها جيدا.

استضافت مجموعة من الأفراد في برنامج 60 دقيقة، الأسئلة كانت منحازة والحقائق مغلوطة.

آمل أن تخوض أوبرا الإنتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين”.

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