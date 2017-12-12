ترامب يهاجم قانون الهجرة ويدعو لإصلاحه

دعا ترامب بالحاجة لأن يشرع الكونغرس إصلاحا لقانون الهجرة الذي “يسمح بدخول الأشخاص الخطرين” لأمريكا، وجاء ذالك بعد ساعات من تفجير الإرهابي.

وقال ترامب في بيان، إنه “يجب علينا تشديد اجراءات دخول الأشخاص والتحقق من هويتهم قبل الوصول إلى بلادنا.

مضيفا بانه يجب على الكونغرس وضع حد للهجرات المتسلسلة.

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات على تفجير إرهابي، الذي نفذه مهاجر بنغلادشي في نفق مترو بنيويورك، امس الاثنين، أوقع ثلاثة جرحى.

وبحسب البيت الأبيض فإن المهاجر وصل إلى الولايات المتحدة في 2011 بعدما حصل على تأشيرة دخول للمّ الشمل.