ترامب يهدد إيران باستهدافها بضربات “أقسى” في حال أغلقت مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، كما توعد طهران بضربة قاصمة إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، في حين أكد الحرس الثوري الإيراني أن إيران هي من ستحدد نهاية الحرب.

وقال ترمب في تصريحات سابقة إن الحرب ستنتهي عندما لا تكون لدى إيران قدرة حربية على مهاجمة الولايات. المتحدة أو إسرائيل أو حلفاء واشنطن، مشيرا إلى أن الحرب أضعفت قدرات إيران العسكرية.

من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن ادعاءات ترمب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب. مؤكدا أن طهران هي من ستحدد نهاية الحرب، وأنه “إما أن يكون الأمن للجميع أو ينعدم الأمن للجميع”.

كما أكد الحرس الثوري أن بمقدوره إطلاق صواريخ أقوى وتحمل رؤوسا حربية يفوق وزنها الطن.

