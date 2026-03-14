ترامب يهدد بضرب منشآت النفط في خرج الإيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي “دمّر بشكل كامل” أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، المنفذ الرئيسي لصادرات طهران من النفط الخام.

كما هدد في منشور على منصته “تروث سوشيال” اليوم السبت بضرب بنيتها التحتية النفطية. إذا لم تتوقف إيران عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال”لقد اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. لكن، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي شيء يعرقل حرية وسلامة مرور السفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر فورا”.

