ترامب يهدد بوتين بإرسال صواريخ توماهوك لأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه قد يحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على صواريخ “توماهوك” في حال لم تنهِ موسكو عمليتها العسكرية.

ويدرس ترامب إمكانية تزويد كييف عبر حلفائه الأوروبيين بصواريخ كروز بعيدة المدى منذ فشل قمته مع بوتين في ألاسكا. بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي حديث للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” عندما سئل ما إذا كان سيثير هذا الموضوع مع بوتين شخصيا. قال ترامب: “ربما أتحدث معه. ربما أقول: انظر، إذا لم يتم التوصل لتسوية في هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك”.

وأضاف ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب صواريخ توماهوك، عندما كانا يبحثان في مكالمة هاتفية السبت. إمدادات جديدة من الأسلحة لكييف.

